Lo sport che unisce e accoglie Inclusione in campo e oltre

Lopuò essere un potente strumento disociale, capace di unire persone di ogni genere, nazionalità, età e condizione economica. Può offrire opportunità anche a chi si trova in situazioni difficili e diventare un’importante attività di integrazione per i giovani con disabilità. Un esempio significativo viene dal rugby, che insegna non solo il gioco, ma soprattutto il rispetto e il valore della squadra. Il nostro professore di educazione fisica, Mariano Vergassola, ci ha raccontato la sua esperienza come allenatore di una squadra in cui gioca anche un ragazzo con la sindrome di Down. Questo perché nel rugby conta non solo l’abilità fisica, ma soprattutto la voglia di giocare e far parte di un gruppo. Sapevate che in questoè moralmente proibita la simulazione e che è impensabile l’idea di insultare l’arbitro, considerato colui che permette ai giocatori di divertirsi? O che i giocatori, uscendo dal, siedono in panchina tra il pubblico? L’avviene dunque dentro e fuori dal: "dentro" attraverso il rispetto delle regole del gioco e dell’avversario e "fuori" consentendo a tutti di giocare senza pregiudizi di alcun tipo.