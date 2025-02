Quotidiano.net - Lo spirito di Fendi, cento anni di futuro

Come Giano, il dio romano dai due volti. Uno con gli occhi fissi al passato, l’altro al. È l’immagine evocata da Pierre-Emmanuel Angeloglu, ad di, fin dall’inizio del suo mandato. E ieri, nella rinnovata sede della maison in via Solari, questa antica divinità pareva presente. Nella seconda giornata della settimana della moda milanese va in scena lo show Lodel tempo, che celebra idel marchio. In passerella, indossate da top come Karen Olsen, Adriana Lima, Deva Cassel ed Eva Herzigova, anche la nuova borsa Giano a forma di luna. Una sfilata che non scava negli archivi, ma che la curatrice Silvia Venturiniha voluto immaginare come un susseguirsi di frammenti di vita vissuta: "Si basa più sui miei ricordi personali, veri o immaginati", ha detto. Accanto alla direttrice artistica che ha raccolto l’eredità del designer Karl Lagerfeld, la figlia Delfina Delettrez, che firma la collezione di gioielli, a rendere plastica quella linea matriarcale che passa per le cinque sorelle– Alda, Anna, Carla, Franca e Paola – per arrivare indietro fino a Adele Casagrande, che insieme al marito Edoardoha fondato la maison a Roma nel 1925.