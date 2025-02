Quotidiano.net - Lo spettro del monossido dietro la morte di Gene Hackman e della moglie

Los Angeles, 27 febbraio 2025 – Emerge la prima pista sulla misteriosadell'ex divo di Hollywoode di sua, la pianista Betsy Arakawa: i famigliari ipotizzano che ad averli uccisi possa essere stata un'intossicazione dadi carbonio. Le autorità, chiamate da un vicino allarmato dall'assenzacoppia, hanno ritrovato i corpi dei due, nonché quello di uno dei loro cani, verso le 13.45 del 26 febbraio (le 21 in Italia). La notizia è stata data però questa mattina.