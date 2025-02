Iltempo.it - Lo SHOWPERO delle toghe: coccarde, testimonial e il trucco per evitare il flop

Leggi su Iltempo.it

Lerosse sfidano il governo e trasformano preventivamente il rischioin un successo falsato. Che se lo sciopero dei magistrati messo in scena oggi, nonostante non verrà percepito come un disagio in mancanza dell'astensione di giudici e pm, su carta registrerà comunque percentuali importanti, grazie all'escamotage dell'Anm di conteggiare i togati impegnati in udienze urgenti, e quindi indenni dalla trattenuta in busta paga, come scioperanti. Un tema che ieri è stato al centro del dibattito interno alla giurisdizione, quando il sindacato ha cominciato a dare i numeri, annunciando vette di adesione che arrivano anche al 90 per cento, come nel caso del Tribunale di Foggia, ma che, nella realtà, non dovrebbero superare il 40 per cento di astensione in tutta Italia. Dove sono in programma una serie di iniziative volte a spettacolarizzare la solita narrazione del rischio per l'indipendenza della magistratura, qualora la riforma della giustizia del governo Meloni, un domani, venisse approvata con il referendum.