Iltempo.it - Lo scivolone di Carofiglio sulle carriere: cosa (non) dice a Il Tempo... | VIDEO

Oggi c'è stato lo sciopero dell'Associazione nazionale magistrati al Cinema Adriano di Roma e noi ci siamo andati. Dopo aver ascoltato gli interventi di tutti i presenti all'interno del panel, abbiamo scelto di fare una domanda proprio a Gianrico, scrittore ed ex magistrato, che si è fermato in modo molto gentile con i giornalisti per rispondere a dubbi e curiosità. C'è un ma: al di là della buona volontà, non ha però risposto a quanto gli abbiamo chiesto: «Lei prima ha detto che è un non problema il fatto che il pubblico ministero diventi giue viceversa, allora perché imbastire questa questione se il problema non sussiste?», gli abbiamo chiesto. «Dovrebbe chiederlo a chi propone questa riforma. Sa quanti pubblici ministeri sono diventati giudici e quanti giudici sono diventati pubblici ministeri in media negli ultimi 10 anni? Una percentuale molto bassa, al di sotto del 3%», ci ha risposto.