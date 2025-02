Agi.it - Lo sciopero e le proteste dei magistrati contro la riforma della giustizia

AGI - Flash mob davanti alla Cassazione con la Costituzione in mano. Così ia Roma hanno aperto la giornata diproclamato dall'Anmlasulla separazione delle carriere, indossando la toga con sopra appuntata una coccarda tricolore. Manifestazioni esimili si sono registrate anche a Milano. "Difendiamo i principi sanciti dalla Costituzione in cui fermamente crediamo. Mi ferisce quando sento parlare da alcuni di questa protesta come una difesa di casta e di privilegi. Se fosse cosi' la maggior parte di noi non sarebbe qui". Queste le parole del presidente dell'Anm Cesare Parodi, parlando con i cronisti nel giorno di contestazione indettolasulla separazione delle carriere. E sull'adesione all'iniziativa sottolinea: "Dai primi dati traspare la nostra soddisfazione, ci aspettiamo dati soddisfacenti".