Lanazione.it - Lo sciopero dei magistrati. Oggi il tribunale si ferma

Anche ildi Arezzo si fermerà per un giorno. Iaretiniparteciperanno alloindetto dall’ Anm, l’associazione nazionale: molte udienze in programma è probabile che saltino e vengano rimandate. Ed è proprio l’organismo che raggruppa le toghe a renderlo noto tramite un comunicato a firma del giudice per le indagini preliminari Stefano Cascone, che è presidente della sottosezione Anm di Arezzo. La mobilitazione è un segno di protesta contro la separazione delle carriere proposta dal Governo. "Intendiamo esprimere unaopposizione alla riforma che minaccia di compromettere l’imparzialità e l’indipendenza della magistratura, creando un sistema giudiziario meno equilibrato, più vulnerabile alle interferenze esterne e quindi, meno attento alle garanzie dei cittadini", spiega Cascone.