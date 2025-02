Lanazione.it - Lo sciopero dei magistrati a Pisa

, 27 febbraio 2025 –inanche ail 27 febbraio 2025. Uno, assicurano, “non contro qualcuno o qualcosa”. Riforma costituzionale della giustizia, poco prima delle 10, sostituti procuratori e giudici si sono riuniti nel cortile del Tribunale dicon l’immagine della Costituzione in mano. Sono stati letti due comunicati dal presidente della sottosezione Anm, Associazione nazionale, di, Fabio Pelosi, e dal segretario della sottosezione Anm, Nunzia Castellano. Un momento che – spiegano – “serve a difendere un assetto istituzionale che reputiamo essenziale per l’indipendenza e l’autonomia della magistratura”. “Un mezzo estremo – proseguono – al quale, nella storia repubblicana, si è fatto ricorso solo in momenti eccezionali, quando sono stati messi a repentaglio princìpi e valori di fondo di una giustizia indipendente”.