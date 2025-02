Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: Cassol vicina ai quarti, attesa per Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14: Oldham è 22ma,scala in 23ma posizione10.13: Hoffmann è 24ma alle spalle diche potrebbe farcela10.12: L’estone Pulles è 15ma, Laurent eliminata10.12: Quasi fuori la seconda azzurra Laurent, è 30ma10.11: Landorrana Del rio è sesta, si fa dura per, ora 21ma10.10: Skistad è terza, Rosenberg è decima10.10: Krehl è decima10.09: Buon finale diche è 17ma a 14? da Sundling, potrebbe bastare ma non è certo per la qualificazione10.09: Ribom ottava, Dahlqvist 13ma10.08: Kahara settima, Carl ottava10.08: Myhre quarta, Myhrvold quinta al traguardo10.07:purtroppo ultima al km 0.5, svedesi velocissime10.06: La leader di Coppa Joensuu è terza a 7? da Sundling10.05: L. Weng si inserisce in quarta posizione10.