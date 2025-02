Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: ARGENTO LEGGENDARIO PER PELLEGRINO! Vincono Klaebo e Sundling

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata!14.21: Nella gara maschile, dunque, oro per il norvegese Johannes Hoesflotper l’azzurro Federico, bronzo per il finlandese che non ti aspetti, Lauri Vuorinen. Nella gara femminile trionfo per la Svezia con Jonnaper la norvegese Kristine Stavaas Skistad, bronzo per la svizzera Nadine Faehndrich14.20: L’Italia sblocca subito il medagliere, ancora una volta grazie a Federico, che da solo (o assieme ai suoi compagni dellaa coppie) ha tenuto in piedi il movimento negli ultimi anni. Ora dritti verso Milano-Cortina e poi bisognerà voltare pagina ma oggi si festeggia perchè l’Italia c’è eè uno dei più grandi campioni della storia degli sport invernali per l’italia14.