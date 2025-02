Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dellaeddellalibera femminile di. Sulle nevi norvegesi continua il fine settimana che culminerà con il superG di domenica. Può essere uno snodo decisivo per le ambizioni di classifica generale di Federica, con Sofiacheinvece il sorpasso nella classifica di specialità.Azzurre che proveranno a confermare quanto di buono mostrato nel corso del primo training.del mercoledì con ben 5 italiane in top ten con Nadia Delago, Laura Pirovano e Federicaprecedute soltanto dalla sorprendente norvegese Marte Monsen. Sofia, sesta nellad’esordio, cercherà di restare nelle zone alte per poi attaccare nelle due discese in programma nel weekend.