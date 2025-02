Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: svettano le ‘slittone’, Brignone e Gut-Behrami si marcano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLAFEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES DI SCIDALLE 9.00LADELLAMASCHILE DEI MONDIALI JUNIORES DI SCIDALLE 10.1512:05 Si chiude qui la nostratestuale delladellalibera femminile di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.12:04che ha rimescolato le carte rispetto a quella disputata ieri. Dettano legge coloro che fanno viaggiare gli sci a velocità elevatissime nei tratti scorrevoli, ma Gut-e Federicasono a pochi decimi da Johnson ed Huetter. Da domani si farà sul serio con il trittico di gare veloci di!12:03 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTI DELLE ITALIANE 1-Breezy Johnson (USA) 1:33.