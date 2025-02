Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: svetta Johnson, azzurre sornione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLAFEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES DI SCIDALLE 9.00LADELLAMASCHILE DEI MONDIALI JUNIORES DI SCIDALLE 10.1511:12 Fa ancor meglio Ager, nona a 76 centesimi da Breezy. E’ già sul tracciato la svizzera Michelle Gisin.11:11 Buonaper Miradoli, che entra in top 15 a poco meno di un secondo e 2 decimi da. Si prosegue con l’austriaca Christina Ager.11:09 Grenier si inserisce tra Bassino ed il tandem formato da Curtoni e Goggia accumulando 2 secondi e 2 decimi dalla leader. Torniamo in partenza con la francese Romane Miradoli.11:08 20esima posizione per Haehlen mentre laprosegue con la canadese Valerie Grenier.11:07 Oltre due secondo di ritardo per la balcanica, che precede solamente il trittico azzurro composto da Bassino, Curtoni e Goggia.