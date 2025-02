Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Gut-Behrami fa sul serio, attesa per Goggia e Brignone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLAFEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES DI SCIDALLE 9.00LADELLAMASCHILE DEI MONDIALI JUNIORES DI SCIDALLE 10.1510:51 Settimo posto provvisorio ad 89 centesimi dalla leader per Laura Pirovano. L’azzurra ha frenato tantissimo nella parte finale regalando ben 20 km/h alle migliori avversarie.10:50 Si susseguono le atlete al primo posto. Per soli 2 centesimi Huetter precede la connazionale grazie all’1:33.47 appena registrato. Tocca a Laura Pirovano seguita da Federica.10:48 1:33.49 e nuova leader. Puchner è un fulmine nei tratti di scorrimento e vola al comando dellaed ultima.10:47 Gran tempo di Suter, che passa in testa con 1:33.78 rifilando 15 centesimi alla connazionale.