Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Mondiali juniores in DIRETTA: Manser è il più veloce in prima manche, Lamp settimo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DEIDI SCIDALLE 9.00I PETTORALI DI PARTENZA12.58 La nostrasi chiude per il momento qui, noi di OA Sport vi diamo l’appuntamento a più tardi per il via della seconda.12.57 Italia non eccezionale nella. L’unico azzurro che si è ben difeso è stato Emanuelal traguardo a 0.56 dalla testa. Una prestazione in linea con quanto fatto vedere in prova, e la medaglia non è così lontana, seppur sia complicata la sua caccia. Decisamente meno positive le prove degli altri tre azzurri: Nicolò Nosenzo è 29mo e sarà uno dei primi a partire nella seconda, fuori dai quaranta Sebastiano Cipriano e Luca Ruffinoni.12.56 Come nella prova femminile, la Svizzera ha recitato un ruolo da egemone nella