Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Mondiali juniores in DIRETTA: fra poco tocca a Emanuel Lamp

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DEIDI SCIDALLE 9.00I PETTORALI DI PARTENZA14.26 Brandis si deve accontentare della quarta posizione a 0.26 dalla testa. Ora Thomas Chaix (-0.10).14.25 Salani difende la posizione e si issa al comando con un margine di 0.06 su Hammer. Ora Brandis (-0.03).14.24 Nolting va a piazzarsi in terza posizione a 0.34 dalla testa. Ora Salani (-0.14).14.23 17 centesimi di margine per Hammer, il quale si issa al comando. Ora Nolting (-0.07).14.21 Seconda posizione per l’elvetico, staccato di 0.27 dalla testa. Ora Hammer (-0.14).14.20 Partito Joel Bebi (-0.08).14.18 Wilson va in testa con un margine di 0.28 su Bengston.14.16 32 centesimi di ritardo per il trans, quinto al traguardo.