Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali juniores in DIRETTA: partenza alle 11.00, si gareggia su due manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DEIDI SCI10.15I PETTORALI DI11.00 Charbonnier non riceve ancora l’ok per prepararsi al via.10.55 Partito il primo apripista.10.50 Non va dimenticata Sara Thaler. L’azzurra si è ben comportata in prova, chiudendo in terza posizione l’unicacronometrata effettuata sul tracciato di gara. L’altoatesina, classe 2004, ha già centrato la zona punti in Coppa del Mondo in un’occasione nella stagione in corso e si candida a recitare un ruolo da protagonista quest’oggi. Occhio anche a Camilla Vanni, possibile outsider nella corsa al podio. Al via anche Ludovica Righi e Ludovica Vittoria Druetto.10.45 Da quanto emerso nell’unica prova disputata sulla pista “Di Prampero”, non sembra esser presente una favorita principale per la vittoria.