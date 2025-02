Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali juniores in DIRETTA: l’Italia si affida a Thaler e Vanni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellaliberavalevole per idi sciin programma a Tarvisio (Italia). La località friulana si prepara ad ospitare l’evento iridato dedicato agli atleti nati non prima del 2003. Quest’oggi infatti si inaugurerà ufficialmente la kermesse con le prime competizioni che assegneranno medaglie: si partirà con lalibera, il cui via è previsto per le 9.00.Da quanto emerso nell’unica prova disputata sulla pista “Di Prampero”, non sembra esser presente una favorita principale per la vittoria. Il miglior tempo l’ha fatto segnare la statunitense Allison Mollin, una delle atlete papabili per le medaglie, ma l’americana deve vedersela con la transalpina Garance Meyer, le austriache Leonie Zegg e Victoria Olivier e la svizzera Stefanie Grob.