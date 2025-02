Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali juniores in DIRETTA: inizia la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DEIDI SCIDALLE 10.15I PETTORALI DI PARTENZA13.17 La tedesca Seebacher si infila in sesta posizione a 0.67 da Bruseth. Ora Rings-Wanner (-0.19).13.16 Charbonnier è quarta a 0.61 dalla testa. Ora Seebacher (-0.18).13.15 Quarta l’argentina, staccata di 62 centesimi da Bruseth. Ora Charbonnier (-0.13).13.13 36 centesimi di margine per la norvegese Bruseth. Ora l’argentina Begue, ex aequo dopo la primacon la scandinava.13.13 24 centesimi di vantaggio per Fausch, nuova leader della gara. Ora Bruseth (-0.01).13.12 Nyberg si issa al comando. 39 centesimi di vantaggio per la svedese, ora Fausch (-0.02).13.11 Wordley va in testa: la britannica guida la gara con 0.39 di vantaggio su Reischl.