Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali juniores in DIRETTA: Grob in testa dopo la prima manche, Thaler ottava

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DEIDI SCIDALLE 10.15I PETTORALI DI PARTENZA11.46 La nostrasi chiude per il momento qui, OA Sport vi dà l’appuntamento alle 13.00 per la seconda.11.45 Azzurre leggermente attardate. Saraè la migliore delle italiane, ma la 20enne altoatesina è soloa 0.71 dal crono siglato da. Staccate di oltre un secondo Camilla Vanni, Ludovica Veronica Druetto e Ludovica Righi.11.43 Stefanieè la più rapidaladelle due discese valevoli per questa competizione rivisitata all’ultimo. L’elvetica ha fatto la differenza nell’ultimo settore, andando ad occupare laposizione con il crono di 51.44. Bene la Svizzera che piazza anche Jasmin Mathis in seconda posizione (+0.