Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali juniores in DIRETTA: fra poco il via della seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAMASCHILE DEIDI SCIDALLE 10.15I PETTORALI DI PARTENZA13.01 La prima atleta alla partenza sarà la britannica Bartlett, staccata di 2.44 dalla testa.12.59 Tutto pronto per il via, ecco la top tencompetizione dopo la prima.La top-tenprima.1 12 GROB Stefanie SUI 51.442 14 MATHIS Jasmin SUI +0.143 10 MEYER Garance FRA +0.274 6 WILLI Alina SUI +0.285 5 MOLLIN Allison USA +0.346 7 ZEGG Leonie AUT +0.387 8 OLIVIER Victoria AUT +0.458 9 THALER Sara ITA +0.719 11 JOHANSEN Eva Unhjem NOR +0.7210 23 HUNT Annika USA +0.7815 19 VANNI Camilla ITA +1.2217 15 DRUETTO Ludovica Vittoria ITA +1.4817 13 RIGHI Ludovica ITA +1.4812.58 Amici di OA Sport, ben ritrovati allaliberavalevole per idi sciin programma a Tarvisio (Italia).