Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 86-80, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Mirotic e Shields regalano all’EA7 una vittoria dal peso enorme

La nostratermina qui. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!Prossimo appuntamento per l'EA7 contro il Fenerbahce il 6 marzo ancora al Forum.TOP SCORER –22;: Okobo 16FINISCE QUI! Vince, ed è un 86-80 importantissimo, dalspecifico davvero elevato perché questa volta è un passo in più verso sia i play-in che la possibilità di battagliare anche per i playoff diretti!Timeout chiamato da Spanoulis, che forse le speranze non le ha perse.86-80 2/2.SBAGLIA JAMES DA TRE! E poi arriva il fallo che manda in lunettaa 8?2 dal termine,vicinissima all'obiettivo!84-80 2/2 LeDay, sono due possessi!Fallo immediato di Diallo su LeDay, liberi con -19?4.OKOBO SCHIACCIA A TERRA PER NESSUNO! Palla persa dopo che Causeur lo ha guidato verso una zona complicata, rimessacon 20?4 alla fine.