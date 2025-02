Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 72-69, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: gli ospiti rientrano a 5? dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI! Vince, ed è un 86-80 importantissimo, dal peso specifico davvero elevato perché questa volta è un passo in più verso sia i play-in che la possibilità di battagliare anche per i playoff diretti!Timeout chiamato da Spanoulis, che forse le speranze non le ha perse.86-80 2/2 Mirotic.SBAGLIA JAMES DA TRE! E poi arriva il fallo che manda in lunetta Mirotic a 8?2 dal termine,vicinissima all’obiettivo!84-80 2/2 LeDay, sono due possessi!Fallo immediato di Diallo su LeDay, liberi con -19?4.OKOBO SCHIACCIA A TERRA PER NESSUNO! Palla persa dopo che Causeur lo ha guidato verso una zona complicata, rimessacon 20?4 alla.82-80 2/2 Shields.Si torna in campo, 32?3 al termine.Shields attacca Theis e riesce a trovare il fallo, che in realtà è più o meno dello stesso tipo del precedente per generosità.