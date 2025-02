Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 7-13, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizio sprint di Loyd per gli ospiti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHE STOPPATA DI GILLESPIE SU OKOBO!18-19 Ancora Dimitrijevic dalla media! Ultimo minuto del quarto.16-19 Dai sei metri Strazel.16-17 Dimitrijevic in separazione verso la linea di fondo: -1!0/2 Causeur.Causeur penetra, prende il fallo di Okobo, va in lunetta e fa anche finire il bonus delcon 2’10” da giocare nel quarto.14-17 Manca la rotazione, Strazel ne approfitta dall’angolo.14-14 MIROTIC! E a 2’30” dalla prima sirena arriva la parità!11-14 Gran penetrazione centrale di Causeur!9-14 Ottima circolazione diche porta alla penetrazione dal lato destro Mannion.7-14 1/2 James.Furbata di James che fa vedere bene la mano di Mannion che scende sul tiro, sono due liberi. Diciamo che è stato bravo James a farlo vedere.Superata la metà del primo quarto, adesso si vedono diversi errori e c’è il timeout televisivo.