Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 68-61, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: ottimo terzo quarto dei padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-66 Fadeaway dalla media di James.a -4 con 7’40” da giocare.70-64 Realizza l’aggiuntivo Okobo.70-63 Okobo va a segno e c’è il fallo di Mirotic, libero aggiuntivo.70-61 Stoppata irregolare di Papagiannis su Mirotic, sono due validi per il numero 33 milanese vista la parabola discendente.Inizia l’ultimo.TOP SCORER –: Shields 15;: James 15Strazel sbaglia da tre, finisce ilsi tiene il +7 che già aveva all’intervallo.68-61 Tira di mano debole Okobo, lo aiuta il ferro, ma è un gran canestro.68-59 CAUSEUR! Proprio vicino all’ultimo minuto del!66-59 Alley oop ravvicinato servito da Okobo a Papagiannis.66-57 LeDay per Gillespie da distanza ravvicinata, altri due!64-57 James con la tripla frontale non facile.