Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 60-50, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: EA7 ancora stellare da tre a metà terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-59 Alley oop ravvicinato servito da Okobo a Papagiannis.66-57 LeDay per Gillespie da distanza ravvicinata, altri due!64-57 James con la tripla frontale non facile.64-54 Dimitrijevic per Gillespie che appoggia il nuovo +10!62-54 0/2 Okobo.Okobo va a guadagnarsi un paio di liberi, adesso la partita si spezzetta di più.0/2 LeDay, e questo è ancor più che un evento.LeDay va di forza a guadagnarsi un paio di liberi.62-52 Di tecnica con l’arresto e il rovesciato Shields!60-52 Coppia di liberi accordata a Theis, che fa 2/2.Timeout televisivo con 4’56” da giocare nel.60-50 Stessa storia di prima, ma con Shields e Mannion protagonisti!58-50 MIROTIC PER SHIELDS! E l’appoggio è sostanzialmente volante da posizione precaria!56-50 Diallo beffa Mirotic e appoggia.