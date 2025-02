Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 49-42, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: al via il terzo quarto

Inizia il.21:32 Sta per iniziare il!21:29 Altri risultati attuali: a quasi fineStella Rossa-Zalgiris Kaunas 56-61, all'intervallo Parisball-Bayern47-38, quasi all'intervallo Real Madrid-Barcellona 36-39, nel secondoMaccabi-Fenerbahce 30-30.21:26 La schiacciata di Cornelie.21:23 Percentuali sostanzialmente irreali dall'arco per l', che tira con 10/16, il 62,5%. Tra tutti coloro che hanno tentato una conclusione da tre solo Mannion non è stato in grado di segnare, per il resto produzione offensiva di elevatissima qualità.TOP SCORER –: Mirotic 10;: James 10Sbaglia la tripla Blossomgame, e allora secondodavvero ottimo perche è avanti di sette all'intervallo con un 31-23 in questi dieci minuti.