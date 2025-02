Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 35-36, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: battaglia accesissima a metà secondo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44-40 Mike James alla Mike James.44-38 TONUT! Anche lui si unisce alla compagnia dell’arco! Timeout chiamato da Spanoulis.Non c’è azione di tiro, semplice rimessa per ilcon meno di 3? all’intervallo.Gli arbitri vanno al tavolo per vedere se c’è azione di tiro sul fallo su Strazel, si presume da parte di Mannion perché Tonut difficilmente ci è arrivato a colpirlo.41-38 SHIELDS! Da oltre sette metri per il vantaggio milanese!38-38 MIROTIC! Ed è di nuovo parità.35-38 Diallo trova un buon semigancio.0/2 Shields.Timeout chiamato da Messina con 4’25” da giocare nel.Shields contro tutti sotto canestro, alla fine prende il fallo di Diallo e i liberi.35-36 Theis con i primi due.35-34 2/2 LeDay.LeDay parte contro James, lo fa saltare, fallo e altri liberi.