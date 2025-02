Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 18-19, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: l’EA7 respinge le folate di Loyd da tre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-33 2/2 LeDay.LeDay parte contro James, lo fa saltare, fallo e altri liberi.32-33 Papagiannis per il controsorpasso.32-31 RICCI! Il nuovo sorpasso!30-31 1/2 LeDay.LeDay si vede Cornelie addosso mentre tira, sono due liberi.Sbaglia l’aggiuntivo James.29-31 James vola in apppoggio, Brooks non riesce a fermarlo e c’è l’aggiuntivo.29-29 LEDAY! La tripla del pari!26-29 Strazel per Cornelie, e i due arrivano facili.26-27 Alzata di Shields per Brooks, stoppata irregolare e due validi: di nuovo -1! Partita comunque piacevole con poco più di 7? all’intervallo.24-27 James batte la difesa di Brooks e sono cinque di serata per lui.24-25 Realizza l’aggiuntivo Cornelie.24-24 Schiacciata bestiale di Cornelie partito dal lato sinistro, c’è anche il fallo di Gillespie che si è preso il poster sulla testa.