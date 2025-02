Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 0-0, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 Tripla di Loyd quasi al limite dei 24.Palla a due alzata! Primo possesso.20:30 Entrano in campo i quintetti, si va a iniziare!20:29 QUINTETTI –: Mannion Tonut Shields LeDay Mirotic;: Loyd James Blossomgame Diallo Theis20:27 Terminata la presentazione, tra poco palla a due!20:25 Ecco le due squadre che sono prossime alla presentazione. Ricordiamo che ilvinse la gara d’andata, che era la prima di regular season, per 93-80.20:22 Pochi istanti alla presentazione delle due squadre.20:19 Confermata per illa presenza di Elie Okobo, che appariva in dubbio, ma era partito con la squadra e dunque c’erano alte probabilità di vederlo.20:16 Serata importante per varie ragioni, quella di oggi, anche in virtù dei diversi confronti di spicco anche per la classifica in scena oggi.