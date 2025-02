Oasport.it - LIVE Nardi-Halys, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: un lucky loser e un qualificato si giocano l’accesso in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale del quarto di finale del ricco e prestigioso ATP 500 di(UAE) tra il ripescato azzurro Lucae iltransalpino Quentin.Ci si100 punti e unaparecchio prestigiosa nel secondo confronto diretto tra i due: il primo risale al 2021, era il Challenger di Ortisei e si impose sul cemento indoorper 6-4, 6-3. Oggi la rivincita di quella partita ha tutto un altro peso specifico. In caso di vittoriabalzerebbe infatti alle porte della top 50, precisamente al 58° posto virtuale. Il francese è molto ostico e ha sconfitto all’esordio Rublev e ieri Bautista.Pesarese che non ha una guida tecnica fissa al momento, visto che i precedenti rapporti professionali, non ultimo quello con Giorgio Galimberti sono terminati per decisione del giovane tennista azzurro.