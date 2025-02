Oasport.it - LIVE Nardi-Halys 6-2, 3-6, 6-7, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: francese in semifinale nonostante i problemi fisici

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPASSi chiude qui la deludentedel match tra, che non smette di sognare: un saluto sportivo! Ci resta Berrettini!15:58 Occasione persa dall’azzurro, che era 6-2, 1-0 e servizio e pareva essere totalmente in controllo di un match che non aveva storia. Ilha giocato tutta la partita con una contrattura al gluteo destro e sfiderà Auger-Aliassime in!15:57 Alla fine 125? di partita e 12 ace per il, che con la prima ha il 78% di punti vinti contro l’80% di. Con la seconda 62% per l’azzurro e 48% di.15:55b.2-6, 6-3, 7-6(5)! Si sente ‘out’ dalla chiamata elettronica. Il dritto risolutivo del pesarese si allarga e lo condanna ell’eliminazione nei quarti del 500 di