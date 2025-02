LIVE Nardi-Halys 6-2 3-6 6-63-3 ATP Dubai 2025 in DIRETTA | siamo al tie-break decisivo

Oasport.it - LIVE Nardi-Halys 6-2, 3-6, 6-6(3-3), ATP Dubai 2025 in DIRETTA: siamo al tie-break decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS3-3 Jolly clamoroso di. Due righe con il dritto, attacco di rovescio e smash non si sa come messo sulla riga esterna.Seconda!3-2 SERVIZIO VINCENTE!2-2 Stecca di dritto, che regalo!!1-2 Servizio slice e attacco di dritto di là. Non arriva il passante di rovescio di.1-1 Prima vincente a rispondere subito per.1-0 Servizio al centro e formalità!Il francese ha battuto Rublev per 7-5 nel tie-del primo turno.6-6 TIE-!40-0 Prima vincente.30-0 Rovescio lungoriga clamoroso di. Gli sta dentro tutto ormai da un’ora buona.15-0 Servizio vincente del francese.6-5 Gioca un ottimo dritto inside in diche portaa giocare un recupero in corsa di dritto: esce! Si salva l’azzurro!A-40 Nuova NON-risposta dicon il dritto!!40-40 Non riesce a organizzare una risposta in chop su una prima tutt’altro che ingiocabile! Grazie!30-40 Gran prima slice!15-40 Servizio e dritto! Torna a spingere l’azzurro spalle al muro!0-40 Gioca carico il francese di rovescio, poi accelera.