Oasport.it - LIVE Nardi-Halys 6-2, 3-6, 3-2, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro spera in un calo del francese al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS3-2 Resta avanti il pesarese nel set decisivo!40-15 Prima vincente!30-15 Con il rovescio fa punto.30-0 Sulla riga il dritto didopo la seconda in kick. Rischio che paga!15-0slice e dritto a sventaglio di là!2-2 Rovescio in cross sulla riga di.40-30e volèe in contropiede vincente.30-30 RECUPERO di palla corta vincente di!30-15vincente al corpo a 3/4 di velocità. Usa la testa.15-15 Seconda vincente sulla riga.Seconda0-15 Risposta vincente in cross di dritto di!!!!2-1 Avantinel set decisivo!40-0 Attacco dietro il rovescio in cross di!30-0 In rete la risposta di dritto stavolta!15-0 Si salvadalla risposta di dritto a tutto braccio di