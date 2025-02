Oasport.it - LIVE Nardi-Halys 6-2, 3-6, 1-0, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: il francese si trascina al set decisivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS1-0 Parte bene l’azzurro nel 3° set!40-0 Ace (2°).30-0 Prima vincente.15-0 Servizio e dritto6-2, 3-6! Ilannulla tre palle break, tiene la battuta ela partita al set.A-40 In rete il rovescio difensivo di.40-40 Dritto lungoriga a tutta di, miracolo.40-A Bella risposta nei piedi di, terza palla break!40-40 Prima vincente.30-40 Servizio slice e volèe appoggiata.15-40 Manda in tribuna il dritto! Palle break, due!15-30 Ace (8°).0-30 Clamoroso pasticcio vicino alla rete di! In avanti praticamente non si muove.0-15 Doppio fallo (3°)!!3-5 Fa il suo, il problema arriva adesso.40-0 Prima vincente.30-0 Ace (1°)!15-0 Inspiegabile palla corta diche mette sulla riga il pallonetto in demi-volèe.