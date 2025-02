Oasport.it - LIVE Nardi-Halys 6-2, 1-4, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: quattro game di fila del francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS40-40 Doppio fallo (3°). In tutti i modi bisogna provare a brekkare qui.40-30 Servizio e dritto.30-30 Solita prima vincente.15-30 E vabbè, si è messo a prendere le righe addirittura in spostamento. Poi sbaglia, ma stava prendendosi dei rischi pazzeschi.15-15 Perfettocon l’attacco di dritto all’incrocio delle righe.0-15 Grandissimo passante stretto, indietreggiando, dicon il dritto!2-4 Tiene la battutae quantomeno interrompe l’emorragia.40-15 Con il dritto.40-0 Servizio e solido rovescio diagonale. Ritrova la spinta, a buoi ormai fuggiti.30-0 In rete il dritto scarico di.15-0 Servizio e dritto.1-4 Incredibile,dididopo il break di: chi l’avrebbe mai detto.