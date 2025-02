Oasport.it - LIVE Nardi-Halys 6-2, 1-0, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: ‘no contest’ nel primo set, francese con problemi fisici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS0-30 Altro dritto difensivo che gira lo scambio del. Chop difensivo in rete di.0-15 Miracolo difensivo die progressione con il dritto. Benissimo, altri 50 così deve farne. Dopo aver chiuso a rete, si è fermato a fare stretching!1-0 BREAK anche a inizio 2°!30-40 Attacca di rovescioe chiude con la stop volley!!!!30-30 Ace (4°).15-30 Largo il rovescio di.15-15 Slice in rete dell’azzurro, c’è da tenere la palla in campo.15-0 Palla corta a segno di. Confermiamo chehaal gluteo, smorfia dopo la corsa in avanti abbozzata.6-2! L’azzurro deve semplicemente mantenere la spinta e attendere l’errore delche, se non si riprende, dura poco.