Oasport.it - LIVE Nardi-Halys 1-2, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: inizio senza break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS30-40 Prima vincente.15-40 Scambio teso e ventoso! Gratuito di rovescio! Due palle.15-30 Errore anche di rovescio!!!15-15 Ace (2°).0-15 Sbaglia di dritto!2-2 A zero anche Luca!40-0 Servizio e dritto in contropiede! Bene.30-0 Servizio vincente!!15-0 Mamma mia, che rischio! Sulla riga il dritto disul lungolinea.1-2 A zero stavolta.40-0 In rete il dritto di Luca.30-0 Ace (1°).15-0 Palla corta a segno dopo lo slice.1-1 A quindici!40-15 Sulla riga il cross di rovescio dell’azzurro.30-15 Servizio vincente!!15-15 Spinge di drittoe fa punto.15-0 In rete il rovescio del francese!0-1 Magia di dritto in corsa del francese: numero.40-30 Sbaglia ancora di dritto