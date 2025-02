Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: vola Hamilton, bene Russell nel long run

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.26 Piastri fa segnare un ottimo tempo nel primo settore, poi trova il traffico di Hulkenberg ed alza il piede.11.25 Rientra in pista Sainz, sempre con gomma dura.11.23 Tornano in azionee Piastri11.22 Questa la classifica provvisoria di questa mattinata:1 Lewis1:29.3792 George+0.5003 Carlos Sainz +0.7114 Pierre Gasly +1.0515 Oscar Piastri +1.4606 Yuki Tsunoda +1.6147 Liam Lawson +1.8548 Nico Hulkenberg +2.0789 Fernando Alonso +3.56310 Esteban Ocon +3.97111.20 Rientra ai boxquando mancano 40 minuti al termine della sessione diurna.11.17! Il britannico stoppa il cronometro in 1:29.379 facendo registrare il miglior tempo nel primo e nel secondo settore. Giro pulito per il numero 44.11.