Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il Day-2, la Ferrari inizia con Hamilton dalle 8.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.52 La line-up dei piloti per la giornata odierna. In casanon si cambia. Lewisal mattino e Charles Leclerc al pomeriggio. Our running order for Thursday #F1ing #F1 pic.twitter.com/PFCSIwdGHV— Formula 1 (@F1) February 27,07.49 I TEMPI DEL DAY-1 DI IERI1Lando Norris McLaren1:30.430112George Russell Mercedes+0.157113Max Verstappen Red Bull Racing+0.244114Charles Leclerc+0.448135Carlos Sainz Williams+0.525186Pierre Gasly Alpine+0.923177Andrea Kimi Antonelli Mercedes+0.998138Liam Lawson Red Bull Racing+1.130119Alexander Albon Williams+1.1431410Yuki Tsunoda Racing Bulls+1.1801511Isack Hadjar Racing Bulls+1.2011812Gabriel BortoletoKick Sauber+1.