Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: si riparte alle 13.00 dopo un super Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.4413.00la giornata dicon la sessione pomeridiana: al mattino una grande Ferrari con Lewisdavanti a tutti e una Rossa che fa sognare.12.40 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati alladeidi Formula 1 a(Bahrain). 12.10 Per il momento è tutto con lauale della seconda giornata deidi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire questa mattinata insieme a noi e vi diamo appuntamento per le 13.00 per la sessione pomeridiana.12.08 Buoni segnali da parte di Lewise della Ferrari. La SF-25 si è ben comportata tra le mani del britannico sia nella ricerca del giro veloce che nei long run con molta benzina a bordo.12.06 Quasi tutte le scuderie hanno scelto di alternare i piloti tra le due sessioni.