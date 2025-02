Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Sainz svetta, Leclerc vicino a Hamilton. Norris impressiona sui long run

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14sul tracciato e vedremo se inizierà unrun.continua a macinare in 1:35 bassissimo.15.13torna ai box per fare una prova di partenza.15.12in 1:35.171, davvero di una costanzante.15.11 Attenzione, in pista Charlescon la Ferrari. Gomme medie per il monegasco, vedremo cosa farà il monegasco.15.11 1:35.379 per, davvero un metronomo questa McLaren.15.09 1:35.344 per Lando, con la McLaren che non sembra soffrire il degrado delle gomme.15.08 1:35.535 perche sale un po’ coi tempi, ma è sempre una progressione notevole.15.06 1:35.099 perche continua ad andare fortissimo con la McLaren.15.05abbatte il muro dell’1:35 e stampa un 1:34.930, segno che degrado non c’è e la McLaren riesce ad abbassare i crono in relazione al serbatoio che si svuota.