Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Sainz il migliore del day2, Ferrari da inquadrare, McLaren super sul passo gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 BANDIERA A SCACCHI!!!16.59 Ci si avvia alla chiusura di questo day-2 adavvero sugli scudi, mentrecon risposte da trovare.16.57 No può completare il giro Norris per la simulazione della Virtual Safety Car/bandiera rossa.16.55 1:34.151 per Antonelli in questa tornata con la Mercedes.16.54 Nel frattempo Antonelli giro lento di Antonelli in 1:37.16.53 Rientra in pista Norris con lae vedremo se questa volta porterà a compimento il time-attack.16.52 1:34.280 per Antonelli che si avvia a concludere la simulazione dipiù o meno sui tempi di Leclerc.16.50 Nel frattempo sbavatura in uscita dalla curva-10 di Antonelli. 1:33.949 per lui con la Mercedes.16.48 Norris spinge molto forte nel suo time-attack nel secondo intertempo, ma rientra ai box alla fine.