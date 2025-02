Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Sainz davanti a tutti, Leclerc sale in quarta posizione, poi Antonelli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 Quintaper Kimia 0?418 di ritardo da.13.45 Molto lontani finora Bortoleto e Bearman che stanno girando con gomma dura.13.42 1:29.783 perche si migliora e si conferma ina 0?417 da.13.39si migliora con gomma C3 nuova e fa segnare un 1:29.814 ed è quarto a 0?448 da.13.36 I piloti alla guida durante questo pomeriggio:A reminder of our drivers for this PM sessionLando NorrisCharlesLiam LawsonKimiLance StrollJack DoohanOllie BearmanIsack HadjarCarlosGabriel Bortoleto#F1ing #F1 pic.twitter.com/VBZWu9LoaT— Formula 1 (@F1) February 27,13.33 Prime gocce di pioggia in pista che potrebbero complicare l’attività in questa fase.13.