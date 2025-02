Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Sainz davanti a tutti, Leclerc cresce ed è terzo dietro a Hamilton

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 McLaren va come un orologio svizzero con Norris al volande: 1:35.135 per il britannico, davvero veloce. Sono 11 le tornate su queste gomme medie di Lando.15.01 Ferrari ferma da un po’ di tempo ai box, vedremo quandosarà nuovamente in pista.15.00 1:35.171 per Norris con la McLaren che sta mettendo assieme una serie di giri molto veloci e molto interessanti.15.00 Lando Norris si dedica alla simulazione del passo gara, procedendo in maniera molto convincente sul passo dell’1:35 basso.14.59 Ecco i tempi aggiornati:1CarlosWilliams1:29.348172LewisFerrari+0.03193CharlesFerrari+0.08354George RussellMercedes+0.430115Andrea Kimi AntonelliMercedes+0.436106Jack DoohanAlpine+1.