LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Sainz comanda, Leclerc in scia a Hamilton. Norris veloce sui long run

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34rientra ai box e non fa un tentativo.16.33 Giro lento diin 1:34.251 pere Antonelli si avvicina in 1:33.892.16.32in tutto questo rientra in pista, farà un time-attack?16.31 1:33.935 pere Antonelli gira in 1:33.730. Vedremo se la Mercedes del pilota italiano supererà in pista la Rossa.16.29 1:33.597 per, mentre Antonelli gira piùin 1:33.391.16.28 1:33.902 persotto l’1:34, magirava in questa fase anche in 1:32.Da ricordare che Lando girava con gomme C2, mentre Charles in C1.16.26 1:33.812 perche torna sotto il muro dell’1:34, mentre Antonelli gira in 1:34.1 in questo stint.16.24 1:34.252 perche va sui tempi e oggettivamente il distacco rispetto a quanto fatto daè molto sensibile.