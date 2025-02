Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: primi giri per Leclerc, Hamilton sempre davanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21 Doohan arriva al traguardo a 2?252 di ritardo dain undicesima piazza con gomma dura.13.18 In pista anche Kimi Antonelli che va subito lungo.13.15 Adesso in pista entrano Charlese Or Bearman.13.14 Carlos Sainz si migliora di poco e si conferma in terza posizione con il crono di 1:29.800 con gomma media nuova.13.12 Williams che oggi ha deciso di far girare esclusivamente Sainz, domani spazio dedicato tutto il giorno ad Albon.13.09 Hadjar rientra velocemente ai box, ora sta girando Carlos Sainz.13.06 Il primo a entrare in pista è Hadjar con la Racing Bulls.13.03 Tutti ancora rimangono ai box, intanto la FIA comunica che c’è un 60% di possibilità di pioggia durante questo pomeriggio.13.00 SEMAFORO VERDE! Comincia la sessione pomeridiana deidi