Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: parte la sessione pomeridiana!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Tutti ancora rimangono ai box, intanto la FIA comunica che c’è un 60% di possibilità di pioggia durante questo pomeriggio.13.00 SEMAFORO VERDE! Comincia ladeidi.12.56 Pomeriggio che vedrà alla guida della Ferrari Charles Leclerc, Lando Norris per la McLaren, Max Verstappen per la Red Bull e Kimi Antonelli per la Mercedes.12.52 Molto veloce è stato Carlos Sainz che, a differenza di Russell e Hamilton, ha girato con gomma dura.12.48 Questi i tempi del mattino:1 Lewis Hamilton 1:29.3792 George Russell +0.3993 Carlos Sainz +0.7114 Pierre Gasly +1.0515 Fernando Alonso +1.3216 Yuki Tsunoda +1.4147 Oscar Piastri +1.4428 Liam Lawson +1.8549 Nico Hulkenberg +2.07810 Esteban Ocon +3.69212.44 Alle 13.00 rila giornata dicon la: al mattino una grande Ferrari con Lewis Hamilton davanti a tutti e una Rossa che fa sognare.