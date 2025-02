Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Lewis Hamilton torna in vetta davanti a George Russell

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.52continua a macinare chilometri e gira in 1:33.345.dopo il miglior tempo decide dire ai box ma ne esce subito.08.49migliora nel T1, si conferma nel T2 con il nuovo record e conclude il suo 14° giro con il tempo di 1:30.287 con 92 millesimi di vantaggio su.08.46 Di nuovo in pista. Il ferrarista scende con la SF-25 con gomme medie. Vedremo se continuerà nel suo lavoro senza pensare al cronometro oppure inizierà a forzare. Pierre Gasly intanto sale in terza posizione in 1:31.244 a 865 millesimi dalla.08.43in pista Carlos Sainz che deve ancora far segnare un tempo vero e proprio. Prosegue il lavoro diche chiude il suo 17° giro in 1:32.