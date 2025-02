Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: Lewis Hamilton subito al comando, rischio pioggia elevato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.27 Come prevedibile, tanto lavoro aerodinamico in questa giornata. The aero rakes are out in force today! #F1ing #F1 pic.twitter.com/C53YnF2ohU— Formula 1 (@F1) February 27,08.24 Ci pensa Oscar Piastri a rimettere una vettura sul tracciato. L’australiano è di nuovo in azione con le gomme medie. Lo segue Yuki Tsunoda con le medie.08.21 In questo momento tutti di nuovo ai box, si segnalano le primissime goccioline di. Drivers are reporting spits and spots of rain on their visors #F1ing #F1 pic.twitter.com/HF7vK0sljb— Formula 1 (@F1) February 27,8.20 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-21Ferrari1:33.68012George RussellMercedes+0.20213Nico HulkenbergKick Sauber+2.88714Esteban OconHaas F1 Team+2.